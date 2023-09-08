США хочуть побороти корупцію в Україні — Дмитро Гордон розповів як

Гордон заявив, що США намагаються побороти корупцію в Україні
У США пильно спостерігають за корупційними процесами, які останнім часом відбуваються в Україні. Там сповнені рішучості їх побороти.
Про це заявив журналіст Дмитро Гордон у себе на YouTube-каналі.
США намагаються побороти корупцію в Україні
Гордон заявив, що США сповнені рішучості побороти корупцію в Україні. Він розповів, що під час розмови радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівників українських антикорупційних органів, які дуже тісно співпрацюють з США, Салліван заявив, що для України не повинно бути "недоторканних".
"Тобто, помітили корупцію — беріть за барги будь-кого, яку б посаду та людина не обіймала", — підсумував Гордон.
Медійник також розповів, що знає прізвище топчиновників України, які "засвітились" у корупційних схемах і він впевнений, що після зустрічі українських політиків із Джейком Салліваном буде "зелене світло" для викриття таких людей.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон розкритикував Міноборони та мерів за корупцію.