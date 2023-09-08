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Гордон заявив, що США намагаються побороти корупцію в Україні

8 вересня 2023 09:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
США хочуть побороти корупцію в Україні — Дмитро Гордон розповів як
Журналіст Дмитро Гордон. Фото: Gordonua.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У США пильно спостерігають за корупційними процесами, які останнім часом відбуваються в Україні. Там сповнені рішучості їх побороти.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон у себе на YouTube-каналі. 

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США намагаються побороти корупцію в Україні

Гордон заявив, що США сповнені рішучості побороти корупцію в Україні. Він розповів, що під час розмови радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівників українських антикорупційних органів, які дуже тісно співпрацюють з США, Салліван заявив, що для України не повинно бути "недоторканних". 

"Тобто, помітили корупцію — беріть за барги будь-кого, яку б посаду та людина не обіймала", — підсумував Гордон. 

Медійник також розповів, що знає прізвище топчиновників України, які "засвітились" у корупційних схемах і він впевнений, що після зустрічі українських політиків із Джейком Салліваном буде "зелене світло" для викриття таких людей. 

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон розкритикував Міноборони та мерів за корупцію. 

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