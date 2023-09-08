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Гордон заявил, что США пытаются побороть коррупцию в Украине

8 сентября 2023 09:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
США хотят побороть коррупцию в Украине — Дмитрий Гордон рассказал как
Журналист Дмитрий Гордон. Фото: Gordonua.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В США внимательно наблюдают за коррупционными процессами, которые в последнее время происходят в Украине. Там полны решимости их побороть.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон у себя на YouTube канале.

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США пытаются побороть коррупцию в Украине

Гордон заявил, что США полны решимости побороть коррупцию в Украине. Он рассказал, что во время разговора советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и руководителей украинских антикоррупционных органов, которые очень тесно сотрудничают с США, Салливан заявил, что для Украины не должно быть "неприкосновенных".

"То есть, заметили коррупцию — берите за барги любого, какую бы должность человек ни занимал", — подытожил Гордон.

Медийник также рассказал, что знает фамилию топ-чиновников Украины, которые "засветились" в коррупционных схемах и он уверен, что после встречи украинских политиков с Джейком Салливаном будет "зеленый свет" для разоблачения таких людей.

Напомним, недавно Дмитрий Гордон подверг критике Минобороны и мэров за коррупцию.

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