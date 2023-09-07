Дмитро Гордон розкритикував Міноборони та мерів за корупцію

Український журналіст Дмитро Гордон. Фото: Gordonua

Український журналіст Дмитро Гордон розповів про корупцію під час війни. За його словами, в перші дні повномасштабної війни Міноборони України виділило 36 млрд грн для закупки озброєння в невідомих фірм. Після цього не було ні фірм, ні грошей, ні озброєння.

Про це Дмитро Гордон сказав в одному зі своїх відео на YouTube-каналі.

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Корупція під час війни

Гордон наголосив, що після вторгнення РФ в Україну з Міноборони завжди були скандали. Наприклад, закупка яєць по 17 грн, неякісна форма для ЗСУ, каски та навіть вода.

"Тільки на воді, яку закуповували для армії, заощадили 5 млрд грн. Тобто які там мільярди скакали на всьому", — наголосив Гордон.

За його словами, колишній міністр оборони України Олексій Резніков не пояснював суспільству, що відбувається.

Він пригадав, як в одному з інтерв'ю Олесі Бацман заявив, що документи по корупції Міноборони України передані для ФБР.

"Я знаю хто передавав, коли передавали, я знаю коли їх там отримали ФБР. Американці розлючені, якщо чесно. Розлючені тим, що вони допомагають, відриваючи від своєї економіки гроші, допомагають Україні, вони повинні пояснювати своїм платникам податків, чому це роблять, і в той же час українські чиновники під час війни крадуть гроші", — розповів журналіст.

Гордон заявив, що серед мерів українських міст також процвітає корупція. За його словами, після перемоги у війні проти очільників міст будуть заведені кримінальні справи, адже деякі з них чекали на росіян.

"Усе це зафіксовано і будуть гучні кримінальні справи. Ще ніхто про це не говорив", — зазначив він.

За його словами, США вимагають від України боротися з корупцією.

Нагадаємо, відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

Також ми писали, що журналіст Дмитро Гордон прокоментував свій конфлікт із чоловіком у військовій формі. Це сталося на вулиці Хрещатик у Києві.