Дмитрий Гордон раскритиковал Минобороны и мэров за коррупцию

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Gordonua

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о коррупции во время войны. По его словам, в первые дни полномасштабной войны Минобороны Украины выделило 36 млрд грн для закупки вооружения у неизвестных фирм. После этого не было ни фирм, ни денег, ни вооружения.

Об этом Дмитрий Гордон сказал в одном из своих видео на YouTube-канале.

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Коррупция во время войны

Гордон отметил, что после вторжения РФ в Украину с Минобороны всегда были скандалы. Например, закупка яиц по 17 грн, некачественная форма для ВСУ, каски и даже вода.

"Только на воде, которую закупали для армии, сэкономили 5 млрд грн. То есть какие там миллиарды скакали на всем", — подчеркнул Гордон.

По его словам, бывший министр обороны Украины Алексей Резников не объяснял обществу, что происходит.

Он напомнил, как в одном из интервью Алесе Бацман заявил, что документы по коррупции Минобороны Украины переданы для ФБР.

"Я знаю кто передавал, когда передавали, я знаю когда их там получили ФБР. Американцы взбешены, если честно. Взбешены тем, что они помогают, отрывая от своей экономики деньги, помогают Украине, они должны объяснять своим налогоплательщикам, почему это делают, и в то же время украинские чиновники во время войны воруют деньги", — рассказал журналист.

Гордон заявил, что среди мэров украинских городов также процветает коррупция. По его словам, после победы в войне против глав городов будут заведены уголовные дела, ведь некоторые из них ждали россиян.

"Все это зафиксировано и будут громкие уголовные дела. Еще никто об этом не говорил", — отметил он.

По его словам, США требуют от Украины бороться с коррупцией.

Напомним, известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.

Также мы писали, что журналист Дмитрий Гордон прокомментировал свой конфликт с мужчиной в военной форме. Это произошло на улице Крещатик в Киеве.