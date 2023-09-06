Гордон розповів, чому критикував Зеленського та як просив його йти в президенти

Журналіст Дмитро Гордон і телеведуча Раміна Есхакзай. Фото: Гордон

Український журналіст Дмитро Гордон до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну критикував політику Президента України Володимира Зеленського. Однак під час війни вважає поведінку глави держави гідною.

Про це Дмитро Гордон сказав під час інтерв'ю з Раміною Есхакзай.

Читайте також:

Чому Гордон критикував Зеленського

"Я критикував Зеленського, і я про це не жалію. Однак я дуже хотів, аби він став президентом, і я вмовляв його йти в президенти", — розповів Гордон.

Він пояснив, що критикував чинного главу держави за три позиції, зокрема медійнику не подобалися позиції президента стосовно деяких речей. Гордон вважав, що Зеленський боровся зі свободою слова в Україні, за його правління процвітає корупція. Також журналіста не влаштовувала кадрова політика президента.

Як аргументи він навів історії зі скандальними корупційними закупівлями Міноборони, законами Офісу Президента про "жорсткі" умови для ЗМІ та кадровою політикою Зеленського ще до президентства.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.