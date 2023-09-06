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Гордон рассказал, почему критиковал Зеленского и как просил его идти в президенты

6 сентября 2023 08:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Гордон рассказал, почему критиковал Зеленского и как просил его идти в президенты
Журналист Дмитрий Гордон и телеведущая Рамина Эсхакзай. Фото: Гордон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинский журналист Дмитрий Гордон до начала полномасштабного вторжения России в Украину критиковал политику Президента Украины Владимира Зеленского. Однако во время войны считает поведение главы государства достойным.

Об этом Дмитрий Гордон сказал во время интервью с Раминой Эсхакзай.

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Почему Гордон критиковал Зеленского

"Я критиковал Зеленского и я об этом не жалею, однако я очень хотел, чтобы он стал президентом и я уговаривал его идти в президенты", — рассказал Гордон.

Он пояснил, что критиковал действующего главу государства за три позиции, в частности медийщику не нравились позиции президента по отношению к некоторым вещам. Гордон считал, что Зеленский боролся со свободой слова в Украине, при его правлении процветает коррупция. Также журналиста не устраивала кадровая политика президента.

В качестве аргументов он привел истории со скандальными коррупционными закупками Минобороны, законы Офиса Президент о "жестких" условиях для СМИ и кадровой политике Зеленского еще до президентства.

Напомним, недавно Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал нах** мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.

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