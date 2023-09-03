Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Дмитро Гордон під час конфлікту з активістом. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу "Киевский движ"

Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Читайте також:

Що сталося

Зазначається, що серед таких "пропагандистів" був і журналіст Дмитро Гордон, який не оцінив таку виставку, тому він вирішив забрати свою картонну фігуру звідти.

Проте не обійшлося без скандалу. Він облаяв одного з активістів та порадив йому "зробити зуби".

Конфлікти з військовими

У Дніпропетровській області у місті Кам'янське місцеві жительки побажали одному з українських воїнів вирушити до Бахмута та загинути там. Сталося це в ніч з 26 на 27 серпня.

У п'ятницю, 1 вересня, фітнес-тренеру з Полтави обрали запобіжний захід, зокрема за наклеп на честь та гідність військовослужбовця. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував скандал зі співробітником МОН Андрієм Василенком, який висміяв незалежність України та країн Балтії. Держслужбовця планують звільнити через дисциплінарне провадження.