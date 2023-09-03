Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі arrow

Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

3 вересня 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі
Дмитро Гордон під час конфлікту з активістом. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу "Киевский движ"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Читайте також:

Що сталося

Зазначається, що серед таких "пропагандистів" був і журналіст Дмитро Гордон, який не оцінив таку виставку, тому він вирішив забрати свою картонну фігуру звідти.

Проте не обійшлося без скандалу. Він облаяв одного з активістів та порадив йому "зробити зуби".

Конфлікти з військовими

У Дніпропетровській області у місті Кам'янське місцеві жительки побажали одному з українських воїнів вирушити до Бахмута та загинути там. Сталося це в ніч з 26 на 27 серпня.

У п'ятницю, 1 вересня, фітнес-тренеру з Полтави обрали запобіжний захід, зокрема за наклеп на честь та гідність військовослужбовця. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував скандал зі співробітником МОН Андрієм Василенком, який висміяв незалежність України та країн Балтії. Держслужбовця планують звільнити через дисциплінарне провадження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз