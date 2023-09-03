Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

Дмитрий Гордон во время конфликта с активистом. Фото: скриншот с видеотелеграмм-канала "Киевский движ"

Известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

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Что произошло

Отмечается, что среди таких "пропагандистов" был и не оценивший такую выставку журналист Дмитрий Гордон, поэтому он решил забрать свою картонную фигуру оттуда.

Однако не обошлось без скандала. Он обругал одного из активистов и посоветовал ему "сделать зубы".

Конфликты с военными

В Днепропетровской области, в городе Каменское, местные жительницы пожелали одному из украинских воинов отправиться в Бахмут и погибнуть там. Случилось это в ночь с 26 на 27 августа.

В пятницу, 1 сентября, фитнес-тренеру из Полтавы избрали меру пресечения, в частности за клевету на честь и достоинство военнослужащего. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ранее министр образования и науки Оксен Лесной прокомментировал скандал с сотрудником МОН Андреем Василенко, высмеявшим независимость Украины и стран Балтии. Госслужащего планируют уволить из-за дисциплинарного производства.