Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме
Известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
Что произошло
Отмечается, что среди таких "пропагандистов" был и не оценивший такую выставку журналист Дмитрий Гордон, поэтому он решил забрать свою картонную фигуру оттуда.
Однако не обошлось без скандала. Он обругал одного из активистов и посоветовал ему "сделать зубы".
Конфликты с военными
В Днепропетровской области, в городе Каменское, местные жительницы пожелали одному из украинских воинов отправиться в Бахмут и погибнуть там. Случилось это в ночь с 26 на 27 августа.
В пятницу, 1 сентября, фитнес-тренеру из Полтавы избрали меру пресечения, в частности за клевету на честь и достоинство военнослужащего. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, ранее министр образования и науки Оксен Лесной прокомментировал скандал с сотрудником МОН Андреем Василенко, высмеявшим независимость Украины и стран Балтии. Госслужащего планируют уволить из-за дисциплинарного производства.