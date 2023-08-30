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На Дніпропетровщині нетверезі жінки жорстоко облаяли військового

30 серпня 2023 10:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Дніпропетровщині нетверезі жінки жорстоко облаяли військового
Військовий Костянтин Проценко. Фото: Instagram захисника
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дніпропетровській області у місті Кам'янське місцеві жительки побажали одному з українських воїнів вирушити до Бахмута та загинути там. Сталося це в ніч з 26 на 27 серпня.

Про це захисник Костянтин Проценко розповів у своєму Instagram.

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Як відомо, військовий проходить реабілітацію після поранення. 

Що сталося

В ту ніч чотири дівчини розпивали алкоголь в одному зі спальних районів міста в комендатську годину. Вони почали поводити себе дуже гучно та сваритися. Місцеві жителі просили поводити себе тихіше, проте жінки не звертали увагу.

Після цього до них вирішив підійти Костянтин. 

"Вирішив вийти, облаяти, щоб вони пішли. Підійшовши, зрозумів, що це саме дівчата і під гарним градусом. Максимально адекватно попросив, щоб вони розійшлися. Отримав агресивну відмову, продемонстрував, що я з паличкою після поранення, що мені нецікаво з’ясовувати стосунки. І в той момент почав вислуховувати від них неймовірні речі, що я ви******сь, що військовий, що щоб я повернувся до Бахмута, що мене там застрелять, все, звичайно, з "хорошою" лайкою...", — зауважив він.

Скриншот розповіді

Реакція жителів міста

За його словами, він не очікував, що дівчата будуть так себе поводити, тому почав теж на них лаятись. Люди підтримали військового, проте були і ті, хто став на сторону порушниць.

"Наступного разу, сподіваюся, ти не повернешся з війни".

"Тобі не місце в нашому місті, твоє місце в пакеті".

Скриншот коментарів

Своєю чергою Костянтин Проценко зазначив, що знайшов зібрання "русского мира" у Кам’янському.

Скриншот коментарів

Нагадаємо, у Полтаві спалахнув новий скандал. Фітнес-тренер Роман Заволока знову "наїхав" на співробітників військкомату.

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