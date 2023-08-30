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В Днепропетровской области нетрезвые женщины жестоко обругали военного

30 августа 2023 10:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Днепропетровщине нетрезвые женщины жестоко обругали военного
Военный Константин Проценко. Фото: Instagram защитника
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепропетровской области в городе Каменское местные жительницы пожелали одному из украинских воинов отправиться в Бахмут и погибнуть там. Случилось это в ночь с 26 на 27 августа.

Об этом защитник Константин Проценко рассказал в своем Instagram.

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Что произошло

В ту ночь четыре девушки распивали алкоголь в одном из спальных районов города в комендатский час. Они начали вести себя очень громко и ссориться. Местные жители просили вести себя потише, однако женщины не обращали внимания.

После этого к ним решил подойти Константин.

"Решил выйти, обругать, чтобы они ушли. Подойдя, понял, что это именно девушки и под хорошим градусом. Максимально адекватно попросил, чтобы они разошлись. Получил агрессивный отказ, продемонстрировал, что я с палочкой после ранения, что мне неинтересно выяснять отношения. И в тот момент начал выслушивать от них невероятные вещи, что я вы******сь, что военный, что чтобы я вернулся в Бахмут, что меня там застрелят, все, конечно, с "хорошим" матом",  заметил он.

Скриншот рассказа

Реакция горожан

По его словам, он не ожидал, что девушки так себя будут вести, поэтому начал тоже на них ругаться. Люди поддержали военного, однако были и те, кто встал на сторону нарушительниц.

"В следующий раз, надеюсь, ты не вернешься с войны".

"Тебе не место в нашем городе, твое место в пакете".

Скриншот комментариев

В свою очередь Константин Проценко отметил, что нашел собрание "русского мира" в Каменском.

Скриншот комментариев

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