Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

Дмитрий Гордон в ходе конфликта с активистом. Фото: скриншот с видеотелеграмм-канала "Киевский движ"

Военный патруль проверил украинских защитников, организовавших на Крещатике акцию, в скандал с которой попал Дмитрий Гордон. Как оказалось, все участники оказались военными, обладающими правом одевать и носить форму.

Об этом сообщает Telegram-канал Mediakiller.

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Проверка военных, с которыми скандалил Гордон

Военный патруль проверил украинских военных, организовавших на Крещатике акцию и с которыми скандалил журналист Дмитрий Гордон.

"Все участники оказались военными, имеющими право одевать и носить форму. Поэтому так Гордон оскорблял и угрожал украинским военным", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Несколько дней назад известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал мужа в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.

Напомним, в Днепропетровской области в городе Каменское местные жительницы пожелали одному из украинских воинов отправиться в Бахмут и погибнуть там. Случилось это в ночь с 26 на 27 августа.

А уже 1 сентября, фитнес-тренеру из Полтавы избрали меру пресечения, в частности за клевету в честь и достоинство военнослужащего. В настоящее время он находится под стражей.