Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Вибух нафтопроводу у селищі Стримба: кількість постраждалих зросла arrow

Вибух нафтопроводу у селищі Стримба: кількість постраждалих зросла

30 вересня 2023 20:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибух нафтопроводу у селищі Стримба: кількість постраждалих зросла
Наслідки вибуху нафтопроводу у селищі Стримба. Фото: t.me/onyshchuksvitlana
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок вибуху нафтопроводу у селищі Стримба кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. За попередніми даними, двоє дітей та троє дорослих перебувають у критичному стані з численними опіками, що покривають понад 70 відсотків поверхні тіла.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Читайте також:

Постраждалі внаслідок вибуху

За словами Оніщук, у Надвірнянському районі на Прикарпатті трапилася аварія на трубопроводі, внаслідок чого стався витік нафтопродукту, що стався його запаленням.

Зазначається, що в інциденті постраждали 9 людей. Згідно з початковою інформацією, двоє дітей та троє дорослих перебувають у критичному стані з великими опіками (понад 70 відсотків поверхні тіла).

"Постраждалих госпіталізували до медичних закладів району, де їм надається вся необхідна допомога. Ще четверо отримали медичну допомогу на місці події", — сказала голова Івано-Франківської ОВА.

скріншот
Повідомлення Світлани Онищук. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області стався близько 17:00. Сталося це поблизу села Стримба, що у Надвірнянському районі.

За наявними даними, стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів. Внаслідок цього зафіксували розлив нафтопродуктів уздовж потоку на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз