Вибух нафтопроводу у селищі Стримба: кількість постраждалих зросла

Наслідки вибуху нафтопроводу у селищі Стримба. Фото: t.me/onyshchuksvitlana

Внаслідок вибуху нафтопроводу у селищі Стримба кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. За попередніми даними, двоє дітей та троє дорослих перебувають у критичному стані з численними опіками, що покривають понад 70 відсотків поверхні тіла.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Постраждалі внаслідок вибуху

За словами Оніщук, у Надвірнянському районі на Прикарпатті трапилася аварія на трубопроводі, внаслідок чого стався витік нафтопродукту, що стався його запаленням.

Зазначається, що в інциденті постраждали 9 людей. Згідно з початковою інформацією, двоє дітей та троє дорослих перебувають у критичному стані з великими опіками (понад 70 відсотків поверхні тіла).

"Постраждалих госпіталізували до медичних закладів району, де їм надається вся необхідна допомога. Ще четверо отримали медичну допомогу на місці події", — сказала голова Івано-Франківської ОВА.

Повідомлення Світлани Онищук. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області стався близько 17:00. Сталося це поблизу села Стримба, що у Надвірнянському районі.

За наявними даними, стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів. Внаслідок цього зафіксували розлив нафтопродуктів уздовж потоку на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.