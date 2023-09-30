Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У селищі Івано-Франківської області вибухнув газопровід, — соцмережі arrow

У селищі Івано-Франківської області вибухнув газопровід, — соцмережі

30 вересня 2023 17:07
оновлено: 17:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У селищі Івано-Франківської області вибухнув газопровід, — соцмережі
Наслідки вибуху у селищі Івано-Франківської області. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 3 вересня, у селищі Стримба Івано-Франківської області вибухнув газопровід. Над населеним пунктом здіймається стовп густого чорного диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибух газопроводу

Місцеві жителі повідомляють, що на одній із вулиць селища вибухнув газопровід. При цьому на опублікованих кадрах видно, що над селищем здіймається густий стовп чорного диму і практично нічого не видно.

Також у соцмережах повідомляють, що вибухнуло щось, пов'язане з нафтою. Втім, точнішої інформації поки що немає.

Нагадаємо, що 28 вересня у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, він стався внаслідок витоку газу. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз