У селищі Івано-Франківської області вибухнув газопровід, — соцмережі

Наслідки вибуху у селищі Івано-Франківської області. Фото: скриншот

У суботу, 3 вересня, у селищі Стримба Івано-Франківської області вибухнув газопровід. Над населеним пунктом здіймається стовп густого чорного диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Місцеві жителі повідомляють, що на одній із вулиць селища вибухнув газопровід. При цьому на опублікованих кадрах видно, що над селищем здіймається густий стовп чорного диму і практично нічого не видно.

Також у соцмережах повідомляють, що вибухнуло щось, пов'язане з нафтою. Втім, точнішої інформації поки що немає.

Нагадаємо, що 28 вересня у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, він стався внаслідок витоку газу. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.