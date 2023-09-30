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В поселке Ивано-Франковской области взорвался газопровод, — соцсети

30 сентября 2023 17:07
обновлено: 17:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В поселке Ивано-Франковской области взорвался газопровод, — соцсети
Последствия взрыва в поселке Ивано-Франковской области. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 3 сентября, в поселке Стримба Ивано-Франковской области взорвался газопровод. Над населенным пунктом поднимается столб густого черного дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв газопровода

Местные жители сообщают, что на одной из улиц поселка взорвался газопровод. При этом на опубликованных кадрах видно, что над поселком поднимается густой столб черного дыма и практически ничего не видно.

Также в соцсетях сообщают, что взорвалось что-то связанное с нефтью. Впрочем, более точной информации пока нет.

Напомним, что 28 сентября в стамбульском районе Шириневлер раздался мощный взрыв. По предварительной информации, он произошел в результате утечки газа. В результате взрыва погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

 

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