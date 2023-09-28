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В Стамбуле раздался мощный взрыв: есть погибшие и раненые

28 сентября 2023 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Стамбуле раздался мощный взрыв: есть погибшие и раненые
Последствия взрыва в Стамбуле. Фото: Hurriyet
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 сентября, в стамбульском районе Шириневлер раздался мощный взрыв. По предварительной информации, он произошел в результате утечки газа. В результате взрыва погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Hurriyet.

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Взрыв в Стамбуле

Взрыв произошел в квартире в стамбульском районе Шириневлер, Бахчелиевлер. На место происшествия было отправлено много машин скорой помощи для оказания помощи пострадавшим.

Последствия взрыва в Стамбуле 28 сентября
Последствия взрыва в Стамбуле. Фото: Hurriyet
Последствия взрыва в Стамбуле 28 сентября
Последствия взрыва в Стамбуле. Фото: Hurriyet

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил:

"Согласно первым выводам, взрыв произошел из-за природного газа на пятом этаже здания. Погиб один из жильцов дома. У нас есть пять раненых, один из них серьезно. Наша пожарная команда потушила пожар. Жители дома были эвакуированы в соответствующие места. Взрыв произошел на кухне".

Последствия взрыва в Стамбуле 28 сентября
Последствия взрыва в Стамбуле. Фото: Hurriyet
Последствия взрыва в Стамбуле 28 сентября
Последствия взрыва в Стамбуле. Фото: Hurriyet

Главная прокуратура города начала расследование. На место происшествия выехал дежурный прокурор для проведения осмотра и выявления вещественных доказательств.

По информации журналистов, этаж, на котором произошел взрыв, полностью разрушен.

Последствия взрыва в Стамбуле 28 сентября
Последствия взрыва в Стамбуле. Фото: Hurriyet

Напомним, сегодня ночью, 28 сентября, в столице Узбекистана Ташкенте раздался громкий взрыв, после чего начался пожар.

Также мы писали, в Нагорном Карабахе в понедельник, 25 сентября, на складе бензина произошел мощный взрыв. В результате катастрофы есть погибшие, еще более двухсот человек ранены.

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