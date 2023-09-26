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У Карабаху стався потужний вибух на складі бензину: є загиблі та поранені

26 вересня 2023 07:34
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Козюк Тетяна
редактор
У Карабаху стався потужний вибух на складі бензину: є загиблі та поранені
Пожежа, яка спалахнула після потужного вибуху на складі бензину у Карабаху. Фото: Радіо Свобода
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Нагірному Карабаху в понеділок, 25 вересня, на складі бензину стався потужний вибух. В результаті катастрофи є загиблі, ще понад дві сотні людей поранені. 

Про це пише вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеву ДСНС. 

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Відомо, що об'єкт, на якому стався вибух, розташовувався поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) — Аскеран. Він був частиною АЗС, де місцеві жителі, які намагалися покинути територію Карабаху, отримували пальне для подальшого виїзду. 

Поки невідомо, яка точна кількість загиблих. Попередньо, понад 200 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Стан багатьох із них тяжкий чи вкрай тяжкий.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби. 

Нагадаємо, у Києві на Теремках невідомі негідники підірвали будинок для кішок, який називається "Котохата". В результаті багато тварин загинули та отримали поранення. 

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