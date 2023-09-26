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В Карабахе произошел мощный взрыв на складе бензина: есть погибшие и раненые

26 сентября 2023 07:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Карабахе произошел мощный взрыв на складе бензина: есть погибшие и раненые
Пожар, вспыхнувший после мощного взрыва на складе бензина в Карабахе. Фото: Радио Свобода
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Нагорном Карабахе в понедельник, 25 сентября, на складе бензина произошел мощный взрыв. В результате катастрофы есть погибшие, еще более двухсот человек ранены.

Об этом пишет армянская служба Радио Свобода со ссылкой на местную ГСЧС.

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Взрыв в Карабахе

Известно, что объект, на котором произошел взрыв, находился вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) — Аскеран. Он был частью АЗС, где местные жители, которые пытались покинуть территорию Карабаха, получали горючее для дальнейшего выезда.

Пока неизвестно, какое точное количество погибших. Предварительно более 200 человек получили ранения разной степени тяжести. Состояние многих из них тяжелое или крайне тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, в Киеве на Теремках неизвестные негодяи взорвали дом для кошек, который называется "Котохата". В результате многие животные погибли и получили ранения.

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