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У Стамбулі пролунав потужний вибух: є загиблі та поранені

28 вересня 2023 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Стамбулі пролунав потужний вибух: є загиблі та поранені
Наслідки вибуху в Стамбулі. Фото: Hurriyet
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 вересня, у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, він стався внаслідок витоку газу. В результаті вибуху загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє Hurriyet.

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Вибух у Стамбулі

Вибух стався в квартирі в стамбульському районі Ширіневлер, Бахчелієвлер. На місце події було відправлено багато машин швидкої допомоги для надання допомоги постраждалим.

Наслідки вибуху в Стамбулі 28 вересня
Наслідки вибуху в Стамбулі. Фото: Hurriyet
Наслідки вибуху в Стамбулі 28 вересня
Наслідки вибуху в Стамбулі. Фото: Hurriyet

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявив:

"Згідно з першими висновками, вибух стався через природний газ на п'ятому поверсі будівлі. У нас є п'ять поранених, один з них серйозно. Наша пожежна команда загасила пожежу. Мешканці будинку були евакуйовані у відповідні місця. Вибух стався на кухні".

Наслідки вибуху в Стамбулі 28 вересня
Наслідки вибуху в Стамбулі. Фото: Hurriyet
Наслідки вибуху в Стамбулі 28 вересня
Наслідки вибуху в Стамбулі. Фото: Hurriyet

Головна прокуратура міста почала розслідування. На місце події виїхав черговий прокурор для проведення огляду та виявлення речових доказів. 

За інформацією журналістів, поверх, на якому стався вибух, повністю зруйнований.

Наслідки вибуху в Стамбулі 28 вересня
Наслідки вибуху в Стамбулі. Фото: Hurriyet

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 вересня, у столиці Узбекистану Ташкенті пролунав гучний вибух, після чого почалася пожежа. 

Також ми писали, в Нагірному Карабаху в понеділок, 25 вересня, на складі бензину стався потужний вибух. В результаті катастрофи є загиблі, ще понад дві сотні людей поранені.  

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