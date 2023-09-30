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Взрыв нефтепровода в поселке Стрымба: количество пострадавших возросло

30 сентября 2023 20:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрыв нефтепровода в поселке Стрымба: количество пострадавших возросло
Последствия взрыва нефтепровода в поселке Стрымба. Фото: t.me/onyshchuksvitlana
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате взрыва нефтепровода в поселке Стрымба количество пострадавших возросло до девяти человек. Согласно предварительным данным, двое детей и трое взрослых находятся в критическом состоянии с многочисленными ожогами, покрывающими более 70 процентов поверхности тела.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

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По словам Онищук, в Надворнянском районе на Прикарпатье случилась авария на трубопроводе, в результате чего произошла утечка нефтепродукта, последовавшая его воспламенением.

Отмечается, что в инциденте пострадали 9 человек. Согласно первоначальной информации, двое детей и трое взрослых находятся в критическом состоянии с обширными ожогами (более 70 процентов поверхности тела). 

"Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения района, где им предоставляется вся необходимая помощь. Еще четверо получили медицинскую помощь на месте происшествия", — сказала глава Ивано-Франковской ОВА.

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Сообщение Светланы Онищук. Фото: скриншот

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области произошел около 17:00. Произошло это вблизи села Стрымба, что в Надворнянском районе.

По имеющимся данным, произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. В результате зафиксировали разлив нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнул пожар, огонь перекинулся на частный дом.

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