Вибух на Прикарпатті: у ДСНС повідомили про постраждалих

Вибух у Івано-Франківській обл. Фото: скриншот з відео

У суботу, 30 вересня, близько 17:00 в Івано-Франківській області пролунав вибух. Стався прорив нафтопроводу.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що відомо про вибух

"О 17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв", — йдеться у повідомленні.

Вогонь перекинувся на приватний будинок.

За попередньою інформацією постраждали три людини.

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.

На кадрах опублікованих у мережі, видно як густий чорний дим здіймається до неба.

Нагадаємо, у Кривому Розі прогримів вибух: повітряну тривогу не оголошували.