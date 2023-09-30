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Вибух на Прикарпатті: у ДСНС повідомили про постраждалих

30 вересня 2023 17:55
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Валерія Пержун
редактор
Вибух на Прикарпатті: у ДСНС повідомили про постраждалих
Вибух у Івано-Франківській обл. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У суботу, 30 вересня, близько 17:00 в Івано-Франківській області пролунав вибух. Стався прорив нафтопроводу.

Про це повідомляє ДСНС України

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Що відомо про вибух

"О 17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв", — йдеться у повідомленні.

Вогонь перекинувся на приватний будинок.

За попередньою інформацією постраждали три людини. 

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.

На кадрах опублікованих у мережі, видно як густий чорний дим здіймається до неба. 

Нагадаємо, у Кривому Розі прогримів вибух: повітряну тривогу не оголошували.

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