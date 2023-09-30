Вибух на Прикарпатті: у ДСНС повідомили про постраждалих
У суботу, 30 вересня, близько 17:00 в Івано-Франківській області пролунав вибух. Стався прорив нафтопроводу.
Про це повідомляє ДСНС України.
Що відомо про вибух
"О 17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв", — йдеться у повідомленні.
Вогонь перекинувся на приватний будинок.
За попередньою інформацією постраждали три людини.
Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.
На кадрах опублікованих у мережі, видно як густий чорний дим здіймається до неба.
Нагадаємо, у Кривому Розі прогримів вибух: повітряну тривогу не оголошували.