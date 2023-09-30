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Взрыв на Прикарпатье: в ГСЧС сообщили о пострадавших

30 сентября 2023 17:55
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Взрыв на Прикарпатье: в ГСЧС сообщили о пострадавших
Срочная новость
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В субботу, 30 сентября, около 17:00 в Ивано-Франковской области раздался взрыв. Произошел прорыв нефтепровода.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Что известно о взрыве

"В 17:00 вблизи с. Стримба Надворнянского района произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разливом нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 м кв", — говорится в сообщении.

Огонь перебросился на частный дом.

По предварительным даным пострадали три человека.

В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели.

На кадрах из соцсетей видно, как черный густой дым вздымается к небу. 

Напомним, в Кривом Роге прогремел взрыв: воздушную тревогу не объявляли.

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