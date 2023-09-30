Взрыв на Прикарпатье: в ГСЧС сообщили о пострадавших
В субботу, 30 сентября, около 17:00 в Ивано-Франковской области раздался взрыв. Произошел прорыв нефтепровода.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Что известно о взрыве
"В 17:00 вблизи с. Стримба Надворнянского района произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разливом нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 м кв", — говорится в сообщении.
Огонь перебросился на частный дом.
По предварительным даным пострадали три человека.
В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели.
На кадрах из соцсетей видно, как черный густой дым вздымается к небу.
Напомним, в Кривом Роге прогремел взрыв: воздушную тревогу не объявляли.