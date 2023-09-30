"Странная ситуация": мэр Надворной о возможных причинах взрыва нефтепровода на Прикарпатье

Ликвидация последствий взрыва на нефтепроводе Фото: ГСЧС

Городской голова Надворной Зиновий Андрийович рассказал об обстановке после взрыва на нефтепроводе в Ивано-Франковской области. Он не исключает версию поджога.

Об этом Зиновий Андртйович сказал в видео, снятом на месте происшествия, которое чиновник обнародовал в своем Facebook.

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Что происходит на месте происшествия

Андрийович снял обращение к жителям общества, в котором рассказал, что на месте взрыва на нефтепроводе работают соответствующие службы. Также, по его словам, правоохранители выясняют причину взрыва возле села Стрымба.

Мэр отметил, что в результате разлива нефтепродуктов загорелось русло реки Стрымба. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Намек на возможный поджог

Городской голова предполагает, что мог случиться поджог. Он подчеркнул, что не специалист, но "от окурка нефть не горит". Он прошел вдоль берега реки Стрымба несколько сот метров и увидел большие объемы разлива топлива.

"Знаем, что нефть просто так от окурка не горит. Неизвестно, что произошло. Странная, странная ситуация", — отметил он.

Городской голова Надвирной отметил, что соответствующий нефтепровод несколько раз чинили.

Что известно о взрыве на нефтепроводе

Как рассказали ранее в ГСЧС, прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области произошел около 17:00. Произошло это вблизи села Стрымба, что в Надворнянском районе.

По имеющимся данным, произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. В результате зафиксировали разлив нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнул пожар, огонь перекинулся на частный дом.

Известно, что в результате взрыва пострадали люди. В Надворнянскую центральную районную больницу доставили 6 человек, в том числе двое детей, с ожогами разной степени.