"Дивна ситуація": мер Надвірної про можливі причини вибуху нафтопроводу на Прикарпатті

Ліквідація наслідків вибуху на нафтопроводі. Фото: ДСНС

Міський голова Надвірної Зиновій Андрійович розповів про обстановку після вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області. Він не виключає версію підпалу.

Про це Зиновій Андрійович сказав у відео, знятому на місці події, яке чиновник оприлюднив у своєму Facebook.

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Що відбувається на місці події

Андрійович зняв звернення до мешканців громади, в якому розповів, що на місці вибуху на нафтопроводі працюють відповідні служби. Також, за його словами, наразі правоохоронці з'ясовують причину вибуху біля села Стримба.

Мер зазначив, що внаслідок розливу нафтопродуктів загорілося русло річки Стримба. Наразі триває ліквідація наслідків.

Натяк на можливий підпал

Міський голова припускає, що міг статися підпал. Він наголосив, що не фахівець, але "від недопалка нафта не горить". Він пройшов уздовж берегу річки Стримба декілька сотень метрів та зауважив великі обсяги розливу палива.

"Знаємо, що нафта просто так від недопалка не горить. Невідомо, що відбулося. Дивна, дивна ситуація", — зазначив він.

Міський голова Надвірної зазначив, що відповідний нафтопровід кілька разів лагодили.

Що відомо про вибух на нафтопроводі

Як розповіли раніше у ДСНС, прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області стався близько 17:00. Сталося це поблизу села Стримба, що у Надвірнянському районі.

За наявними даними, стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів. Внаслідок цього зафіксували розлиття нафтопродуктів уздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.

Відомо, що внаслідок вибуху постраждали люди. До Надвірнянської центральної районної лікарні доправили 6 людей, зокрема двоє дітей, з опіками різного ступеню.