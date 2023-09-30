У мережі показали момент вибуху нафтопроводу в Івано-Франківській області
30 вересня 2023 18:43
Момент вибуху у селі Стримба. Фото: скриншот
У суботу, 30 вересня, у селищі Стримба Івано-Франківської області вибухнув нафтопровід. При цьому в мережі вже показали момент вибуху.
Відповідне відео опублікували місцеві ЗМІ.
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Момент вибуху
На опублікованих кадрах видно, що вибух був досить сильний. Стовп диму було видно за 10 км від локації вибуху. Принаймні так говорять очевидці.
Також відомо, що внаслідок вибуху в приватному будинку почалася пожежа. Постраждали двоє дітей та ще троє дорослих людей.
Нагадаємо, що 25 вересня у Нагірному Карабаху стався потужний вибух на складі палива. Виявили 170 останків людей.