У мережі показали момент вибуху нафтопроводу в Івано-Франківській області

Момент вибуху у селі Стримба. Фото: скриншот

У суботу, 30 вересня, у селищі Стримба Івано-Франківської області вибухнув нафтопровід. При цьому в мережі вже показали момент вибуху.

Відповідне відео опублікували місцеві ЗМІ.

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Момент вибуху

На опублікованих кадрах видно, що вибух був досить сильний. Стовп диму було видно за 10 км від локації вибуху. Принаймні так говорять очевидці.

Також відомо, що внаслідок вибуху в приватному будинку почалася пожежа. Постраждали двоє дітей та ще троє дорослих людей.

Нагадаємо, що 25 вересня у Нагірному Карабаху стався потужний вибух на складі палива. Виявили 170 останків людей.