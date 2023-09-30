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Взрыв на складе топлива в Карабахе: обнаружили останки 170 человек

30 сентября 2023 18:04
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Взрыв на складе топлива в Карабахе: обнаружили останки 170 человек
Взрыв в Нагорном Карабахе. Фото: ГСЧС Азербайджанской Республики
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В понедельник, 25 сентября, в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв на складе топлива. Обнаружили 170 останков людей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Азербайджанской Республики.

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В районе крушения на складе топлива 25 сентября спасательные группы продолжают поиски.

"На сегодняшний день в этом же районе обнаружено и передано в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков и реликвий, а личные вещи — в оперативный штаб", — говорится в сообщении.

Прах и останки будут доставлены в Армению для их идентификации с помощью ДНК.

Напомним, в Стамбуле раздался мощный взрыв: есть погибшие и раненые.

В то же время, стало известно, что правоохранители Азербайджана арестовали эксглаву правительства Нагорного Карабаха.

Также непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование .

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