Взрыв на складе топлива в Карабахе: обнаружили останки 170 человек
В понедельник, 25 сентября, в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв на складе топлива. Обнаружили 170 останков людей.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Азербайджанской Республики.
Что известно о жертвах
В районе крушения на складе топлива 25 сентября спасательные группы продолжают поиски.
"На сегодняшний день в этом же районе обнаружено и передано в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков и реликвий, а личные вещи — в оперативный штаб", — говорится в сообщении.
Прах и останки будут доставлены в Армению для их идентификации с помощью ДНК.
Напомним, в Стамбуле раздался мощный взрыв: есть погибшие и раненые.
В то же время, стало известно, что правоохранители Азербайджана арестовали эксглаву правительства Нагорного Карабаха.
Также непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование .