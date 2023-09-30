Вибух на складі палива у Карабаху: виявили рештки 170 людей
У понеділок, 25 вересня, у Нагірному Карабаху трапився потужний вибух на складі палива. Наразі виявили 170 останків людей.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій МВС Азербайджанської Республіки.
Що відомо про жертв
У районі аварії на складі палива 25 вересня рятувальні групи продовжують пошуки.
"На сьогоднішній день у цьому ж районі виявлено та передано до бюро судово-медичної експертизи 170 останків та реліквій, а особисті речі – до оперативного штабу", — йдеться у повідомленнні.
Прах і останки будуть доставлені до Республіки Вірменія для їх ідентифікації за допомогою ДНК.
Нагадаємо, у Стамбулі пролунав потужний вибух: є загиблі та поранені.
Водночас стало відомо, що правоохоронці Азербайджану заарештували ексглаву уряду Нагірного Карабаху.
Також невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування.