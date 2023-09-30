Вибух на складі палива у Карабаху: виявили рештки 170 людей

Вибух у Нагірному Карабаху. Фото: ДСНС Азербайджанської Республіки

У понеділок, 25 вересня, у Нагірному Карабаху трапився потужний вибух на складі палива. Наразі виявили 170 останків людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій МВС Азербайджанської Республіки.

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У районі аварії на складі палива 25 вересня рятувальні групи продовжують пошуки.

"На сьогоднішній день у цьому ж районі виявлено та передано до бюро судово-медичної експертизи 170 останків та реліквій, а особисті речі – до оперативного штабу", — йдеться у повідомленнні.

Прах і останки будуть доставлені до Республіки Вірменія для їх ідентифікації за допомогою ДНК.

Нагадаємо, у Стамбулі пролунав потужний вибух: є загиблі та поранені.

Водночас стало відомо, що правоохоронці Азербайджану заарештували ексглаву уряду Нагірного Карабаху.

Також невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування.