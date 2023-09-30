В сети показали момент взрыва нефтепровода в Ивано-Франковской области

Момент взрыва в селе Стримба. Фото: скриншот

В субботу, 30 сентября в поселке Стримба Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод. При этом, в сети уже показали момент взрыва.

Соответствующее видео опубликовали местные СМИ.

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Момент взрыва

На опубликованных кадрах видно, что взрыв был довольно мощный. Столп дыма было видно за 10 км от локации взрыва. По крайне мере, так говорят очевидцы.

Также известно, что вследствие взрыва в частном доме начался пожар. Пострадали двое детей и еще трое взрослых людей.

Напомним, что 25 сентября, в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв на складе топлива. Обнаружили 170 останков людей.