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Вибух гранати у Львові: з‘явилися деталі інциденту

1 квітня 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Граната РГН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 1 квітня, у Львові вибухнула граната РГН в багатоквартирному будинку. Працівники поліції порушили справу за даним фактом. Наразі ведеться розслідування.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Деталі

"31 березня близько 22:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН.

Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.

Слідчі вже відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Львова стався потужний вибух. У квартирі десятиповерхового будинку, ймовірно, вибухнула граната.

Також ми писали, що днями до приміщення апеляційного суду у Чернівцях намагався пройти чоловік з гранатою. Він погрожував через вирок своєму сину. Наразі йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, тривають слідчі дії.

Додамо, 22 березня у столиці в Подільському районі прогримів вибух. За попередньою інформацією, в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці події.

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