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Взрыв гранаты во Львове: появились детали инцидента

1 апреля 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Граната РГН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 1 апреля, во Львове взорвалась граната РГН в многоквартирном доме. Сотрудники полиции возбудили дело по данному факту. В настоящее время проводится расследование.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Подробности

"31 марта около 22:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем в одном из жилищ в многоквартирном доме по улице Замарстыновской во Львове", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, в квартире взорвалась граната, вероятно, РГН.

В результате взрыва гость, 44-летний житель Чернигова, получил телесные повреждения, от которых умер на месте происшествия. Хозяин дома, 52-летний львовянин, госпитализирован с тяжелыми травмами.

Следователи уже открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей,  лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, в Шевченковском районе Львова произошел мощный взрыв. В квартире десятиэтажного дома, вероятно, взорвалась граната.

Также мы писали, что на днях в помещение апелляционного суда в Черновцах пытался пройти мужчина с гранатой. Он угрожал из-за приговора своему сыну. В настоящее время ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, продолжаются следственные действия.

Добавим, 22 марта в столице в Подольском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.

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