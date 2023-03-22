У столиці поблизу дитячого майданчику стався вибух гранати: загинув чоловік

Трагедія сталася у Подільському районі столиці

Сьогодні, 22 березня, у столиці в Подільському районі прогримів вибух. За попередньою інформацією, в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці події.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

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За даними правоохоронців трагедія сталася поблизу дитячого майданчику на провулку Квітневому, що у Подільському районі. Поліція встановила, що у 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Зазначимо, що слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.

Нагадаємо, днями до приміщення апеляційного суду у Чернівцях намагався пройти чоловік з гранатою. Він погрожував через вирок своєму сину.

Наразі йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, тривають слідчі дії.

Також нещодавно Служба безпеки України оголосила підозру мешканцю Чернівців, який вивозив військовозобов’язаних за кордон. Зловмисника спіймали, коли він отримав кошти від двох ухилянтів від мобілізації.