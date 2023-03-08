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​​​​​​​На Буковині спіймали чоловіка, який намагався вивезти двох військовозобов’язаних до Молдови

8 березня 2023 12:54
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
За 13,5 тисяч доларів двоє військовозобов’язаних планували втекти до Молдови
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Служба безпеки України оголосила підозру мешканцю Чернівців, який вивозив військовозобов’язаних за кордон. Зловмисника спіймали, коли він отримав кошти від двох ухилянтів від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Вивезення військовозобов’язаних за кордон

Житель Чернівців, як з’ясувало слідство, створив схему вивезення військовозобов’язаних громадян України за кордон для ухилення від мобілізації.

До схеми він залучив третіх осіб. Їх зараз зараз намагаються ідентифікувати правоохоронці.

Деталі схеми

Двох українських військовозобов’язаних зловмисник пообіцяв переправити до Молдови.

За цю незаконну "послугу" він мав отримати 13,5 тисяч доларів США.

За гроші вивозив військовозобов'язаних за кордон

Вивозив ухилянтів за кордон

Затримання і підозра

Після отримання обговореної раніше суми чоловіка було затримано.

Йому оголосили підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, що в лютому на Київщині викрито керівника благодійного фонду, який за 7,5 тис. доларів переправляв військовозобов’язаних за кордон. 

Фото: Telegram-канал Служби безпеки України

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