На Буковині спіймали чоловіка, який намагався вивезти двох військовозобов’язаних до Молдови
Служба безпеки України оголосила підозру мешканцю Чернівців, який вивозив військовозобов’язаних за кордон. Зловмисника спіймали, коли він отримав кошти від двох ухилянтів від мобілізації.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
-
ВАКС заочно арештував власника агрохолдингу за підкуп ексголови ДФС та його радника
-
На Харківщині ЗСУ відбили російську атаку
-
Президентка Єврокомісії розповіла, як Канада врятувала Україну в перші дні війни
-
Нацгвардійці збили ворожий штурмовик СУ-25 в районі Бахмута
-
Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину
-
Учасниці від Австрії на "Євробаченні-2023" презентували кумедний кліп
-
Колишній одноклубник Зінченка Кайл Вокер опинився в епіцентрі скандалу
-
Служба за контрактом під час війни: що слід знати майбутньому воїну
-
Німеччина та Португалія передадуть танки Leopard для України до кінця березня
-
Захід приховував дані щодо підриву на "Північних потоках", аби захистити Україну, — The Times
Вивезення військовозобов’язаних за кордон
Житель Чернівців, як з’ясувало слідство, створив схему вивезення військовозобов’язаних громадян України за кордон для ухилення від мобілізації.
До схеми він залучив третіх осіб. Їх зараз зараз намагаються ідентифікувати правоохоронці.
Деталі схеми
Двох українських військовозобов’язаних зловмисник пообіцяв переправити до Молдови.
За цю незаконну "послугу" він мав отримати 13,5 тисяч доларів США.
Затримання і підозра
Після отримання обговореної раніше суми чоловіка було затримано.
Йому оголосили підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Нагадаємо, що в лютому на Київщині викрито керівника благодійного фонду, який за 7,5 тис. доларів переправляв військовозобов’язаних за кордон.
Фото: Telegram-канал Служби безпеки України