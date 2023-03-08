На Буковине поймали мужчину, который пытался вывезти двух военнообязанных в Молдову
Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Черновцов, который вывозил военнообязанных за границу. Злоумышленника поймали, когда он получил средства от двух уклонистов от мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
-
Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев
-
Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение
-
На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки
-
Эмоции города: весенний праздник в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE
-
Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии
-
Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов
-
Собратья из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного за слова "Слава Украине", — Маляр
-
Надругательство над могилой военного ради ролика в TikTok: что угрожает подросткам-вандалам
-
Гуманитарный штаб Одесской области рекомендует переход на денежную адресную помощь
Вывоз военнообязанных за границу
Житель Черновцов, как выяснило следствие, создал схему вывоза военнообязанных граждан Украины за границу для уклонения от мобилизации.
К схеме он привлек третьих лиц. Их сейчас пытаются идентифицировать правоохранители.
Детали схемы
Двух украинских военнообязанных злоумышленник пообещал переправить в Молдову.
За эту незаконную "услугу" он должен был получить 13,5 тысячи долларов США.
Задержание и подозрение
После получения оговоренной ранее суммы мужчина был задержан.
Ему объявили подозрение по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Напомним, что в феврале в Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда, который за 7,5 тыс. долларов переправлял военнообязанных за границу.
Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины