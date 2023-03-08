На Буковине поймали мужчину, который пытался вывезти двух военнообязанных в Молдову

За 13,5 тысячи долларов двое военнообязанных планировали бежать в Молдову

Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Черновцов, который вывозил военнообязанных за границу. Злоумышленника поймали, когда он получил средства от двух уклонистов от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вывоз военнообязанных за границу

Житель Черновцов, как выяснило следствие, создал схему вывоза военнообязанных граждан Украины за границу для уклонения от мобилизации.

К схеме он привлек третьих лиц. Их сейчас пытаются идентифицировать правоохранители.

Детали схемы

Двух украинских военнообязанных злоумышленник пообещал переправить в Молдову.

За эту незаконную "услугу" он должен был получить 13,5 тысячи долларов США.

Задержание и подозрение

После получения оговоренной ранее суммы мужчина был задержан.

Ему объявили подозрение по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Напомним, что в феврале в Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда, который за 7,5 тыс. долларов переправлял военнообязанных за границу.

Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины