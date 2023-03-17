У Чернівцях чоловік намагався пройти до апеляційного суду з гранатою: що відомо

Ситуація біля антикорупційного суду у Чернівцях

До приміщення апеляційного суду на вул. Емінеску у Чернівцях намагався пройти чоловік з гранатою. Він погрожував через вирок своєму сину.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Що відомо про інцидент

За попередньою інформацією, в апеляційному суді Чернівців винесли вирок молодому чоловіку, якого засудили до п'яти років ув'язнення. Через це батько сина взяв гранату і пішов до будівлі суду.

З чоловіком провели перемовини, після чого він сам віддав гранату та травматичний пістолет.

Наразі йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України оголосила підозру мешканцю Чернівців, який вивозив військовозобов’язаних за кордон. Зловмисника спіймали, коли він отримав кошти від двох ухилянтів від мобілізації.