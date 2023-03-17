В Черновцах мужчина пытался пройти в апелляционный суд с гранатой: что известно

Ситуация возле антикоррупционного суда в Черновцах

В помещение апелляционного суда по ул. Эминеску в Черновцах пытался пройти мужчина с гранатой. Он угрожал из-за приговора своему сыну.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Что известно об инциденте

По предварительной информации, в апелляционном суде Черновцов вынесли приговор молодому человеку, приговоренному к пяти годам заключения. Поэтому отец парня взял гранату и пошел в здание суда.

С мужчиной провели переговоры, после чего он сам отдал гранату и травматический пистолет.

В настоящее время ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Черновцов, который вывозил военнообязанных за границу. Злоумышленника поймали, когда он получил средства от двух уклонистов от мобилизации.