В столице вблизи детской площадки произошел взрыв гранаты: погиб мужчина

Трагедия произошла в Подольском районе столицы

Сегодня, 22 марта, в столице в Подольском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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По данным правоохранителей, трагедия произошла вблизи детской площадки на переулке Квитневом, что в Подольском районе. Полиция установила, что у 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Отметим, что следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.

Напомним, на днях в помещение апелляционного суда в Черновцах пытался пройти мужчина с гранатой. Он угрожал из-за приговора своему сыну.

В настоящее время ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, продолжаются следственные действия.

Также недавно Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Черновцов, который вывозил военнообязанных за границу. Злоумышленника поймали, когда он получил средства от двух уклонистов от мобилизации.