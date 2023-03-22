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В столице вблизи детской площадки произошел взрыв гранаты: погиб мужчина

22 марта 2023 12:06
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Трагедия произошла в Подольском районе столицы
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня, 22 марта, в столице в Подольском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Подробности

По данным правоохранителей, трагедия произошла вблизи детской площадки на переулке Квитневом, что в Подольском районе. Полиция установила, что у 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.

полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в подольском районе столицы

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Отметим, что следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.

Напомним, на днях в помещение апелляционного суда в Черновцах пытался пройти мужчина с гранатой. Он угрожал из-за приговора своему сыну.

В настоящее время ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, продолжаются следственные действия.

Также недавно Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Черновцов, который вывозил военнообязанных за границу. Злоумышленника поймали, когда он получил средства от двух уклонистов от мобилизации.

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