У Львові вибухнула граната у багатоповерхівці: є загиблий

Це сталося у десятиповерховому будинку

У Шевченківському районі Львова стався потужний вибух. У квартирі десятиповерхового будинку, ймовірно, вибухнула граната.

Про це повідомив депутат Лвівської міськради Ігор Зінкевич.

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З його слів, унаслідок вибуху загинула людина, ще одна отримала травми.

"31 березня 2023 року о 23:10 Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждалі одна людина, також одна людина загинула. На місці працюють всі відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

У мережі також пишуть про те, що жителі частини Шевченківського району скаржаться на відключення світла.

Нагадаємо, днями до приміщення апеляційного суду у Чернівцях намагався пройти чоловік з гранатою. Він погрожував через вирок своєму сину.

Наразі йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, тривають слідчі дії.

Також нещодавно Служба безпеки України оголосила підозру мешканцю Чернівців, який вивозив військовозобов’язаних за кордон. Зловмисника спіймали, коли він отримав кошти від двох ухилянтів від мобілізації.