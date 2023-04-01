Во Львове взорвалась граната в многоэтажке: есть погибший

Это произошло в десятиэтажном доме

В Шевченковском районе Львова произошел мощный взрыв. В квартире десятиэтажного дома, вероятно, взорвалась граната.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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По его словам, в результате взрыва погиб человек, еще один получил травмы.

"31 марта 2023 в 23:10 Взорвалась граната на ул. Замарстыновской 150, есть пострадавшие один человек, также один человек погиб. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

В сети также пишут, что жители части Шевченковского района жалуются на отключение света.

Напомним, на днях в помещение апелляционного суда в Черновцах пытался пройти мужчина с гранатой. Он угрожал из-за приговора своему сыну.

В настоящее время ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, продолжаются следственные действия.

Также недавно Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Черновцов, который вывозил военнообязанных за границу. Злоумышленника поймали, когда он получил средства от двух уклонян от мобилизации.