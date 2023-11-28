ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у схемі з коштами Держспецзв'язку

Колишній очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Фото: із соцмереж

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний ще одному підозрюваному у справі щодо заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку. До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн.

Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Що відомо про підозрюваного

"Сьогодні, 28 листопада, за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору державного підприємства, яке підпорядковано Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, який є підозрюваним у справі щодо заволодіння державними коштами у сумі понад 62 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Суд частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн. Також суд поклав на особу відповідні процесуальні обов’язків.

Що відомо про справу

Нещодавно детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.

За версією слідства, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію, підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницю коштів, ті самі 62 мільйони гривень, спільники поділили.

Пізніше стало відомо, що ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відпустили з-під варти. За колишнього посадовця внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.

Нагадаємо, Юрій Щиголь є власником криптовалюти на майже 1,5 млн доларів. Під час обшуків у нього знайшли ще велику суму готівкових коштів в іноземній валюті.