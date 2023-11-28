ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в схеме со средствами Госспецсвязи

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Фото: из соцсетей

Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу о завладении 62 млн. грн средств Госспецсвязи. К подозреваемому применили меру пресечения в виде залога в размере 30 млн. грн.

Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Что известно о подозреваемом

"Сегодня, 28 ноября по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору государственного предприятия, которое подчинено Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, которое подозревается в деле по завладению государственными средствами в сумме более 62 млн. грн", — говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованное прокурором САП, и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Также суд возложил на лицо соответствующие процессуальные обязанности.

Что известно о деле

Недавно детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн. грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголе и его заместителю Виктору Жори. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются шесть членов организованной группы.

По версии следствия, в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания, подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", относящееся к сфере Госспецсвязи, по завышенной стоимости.

По условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг государственное общество перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн. грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компания приобрела у иностранного производителя, составила 223 млн. грн, а разницу средств, те же 62 миллиона гривен, подельники поделили.

Позже стало известно, что экс-глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины был отпущен из-под стражи. При бывшем должностном лице внесли залог в размере 25 млн гривен.

Напомним, Юрий Щиголь является владельцем криптовалюты на почти 1,5 млн долларов. Во время обысков у него обнаружили еще большую сумму наличных средств в иностранной валюте.