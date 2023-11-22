Впійманий на хабарі ексголова Держспецзв'язку — доларовий мільйонер у криптовалюті

Ексголова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Фото: пресслужба Держспецзв'язку

Колишній голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь — власник криптовалюти на майже $1,5 млн. Під час обшуків у нього знайшли ще велику суму готівкових коштів в іноземній валюті.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

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"На телефоні колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя виявили криптогаманець, на якому зберігається 1 201 285 одиниць Tether USDT (еквівалент 1 201 928 доларів) і 6,9 біткойна (275 тисяч доларів). Загалом 1,476 млн доларів у крипті", — зазначив журналіст.

Новіков уточнив, що під час обшуків у Юрія Щиголя знайшли 82 тис. євро і 72 тис. дол. готівкових коштів.

Скріншот: ТГ-канал Олега Новікова

До речі, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Юрія Щиголя. Організатора заволодіння 62 млн грн коштів служби зв'язку триматимуть під вартою із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються 6 членів організованої групи.