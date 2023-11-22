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Пойманный на взятке экс-председатель Госспецсвязи — долларовый миллионер в криптовалюте

22 ноября 2023 18:27
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Пойманный на взятке экс-председатель Госспецсвязи — долларовый миллионер в криптовалюте
Эксглава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Фото: пресс-служба Госспецсвязи
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь — владелец криптовалюты почти на $1,5 млн. Во время обысков у него нашли еще большую сумму наличных средств в иностранной валюте.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

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"На телефоне бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя обнаружили криптокошелек, на котором хранится 1 201 285 единиц Tether USDT (эквивалент 1 201 928 долларов) и 6,9 биткоина (275 тысяч долларов). Всего 1,476 млн долларов", — отметил журналист.

Новиков уточнил, что во время обысков у Юрия Щиголя обнаружили 82 тыс. евро и 72 тыс. дол наличных денежных средств.

Скриншот: ТГ-канал Олега Новикова

Кстати, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Юрия Щиголя. Организатора завладения 62 млн грн средств службы связи будут содержать под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются 6 членов организованной группы.

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