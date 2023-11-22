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ВАКС обрав запобіжний захід для ексголови Держспецзв’язку

22 листопада 2023 17:55
оновлено: 18:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ВАКС обрав запобіжний захід для ексголови Держспецзв’язку
Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь Фото: Державна служба зв'язку та захисту інформації України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексголови Державної служби зв'язку та захисту інформації України Юрія Щиголя. Організатора заволодіння 62 млн грн коштів служби зв'язку триматимуть під вартою із можливістю внесення застави.

Про це повідомляє НАБУ.

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Запобіжний захід для ексголови Держспецзв'язку

Нещодавно детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.

Службові особи, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн.

ВАКС обрав запобіжний захід для ексочільника служби та обрав тримання посадовця під вартою або внесення за нього застави у розмірі 50 млн грн.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку відреагували на підозри та звільнення керівництва. Там закликали утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців відомства. У Держспецзв'язку стверджують, що від 2020 року усі закупівлі проводили з дотриманням чинного законодавства.

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