Коррупционный скандал в Госспецсвязи — организатора схемы заключили под стражу

Председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь Фото: Государственная служба связи и защиты информации Украины

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-главы Государственной службы связи и защиты Украины Юрия Щиголя. Организатора завладения 62 млн грн средств службы связи будут содержать под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает НАБУ.

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Недавно детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозревают шесть членов организованной группы.

Должностные лица, злоупотребляя служебным положением и действуя в составе организованной группы, завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн грн.

ВАКС избрал меру пресечения для экс-главы службы и избрал содержание должностного лица под стражей или внесение за него залога в размере 50 млн грн.

Напомним, в Госспецсвязи отреагировали на подозрения и увольнение руководства. Там призвали воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих ведомства. В Госспецсвязи утверждают, что с 2020 года все закупки производились с соблюдением действующего законодательства.