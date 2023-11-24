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Ексголова Держспецзв’язку Щиголь вийшов з-під варти

24 листопада 2023 20:30
оновлено: 20:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ексголова Держспецзв’язку Щиголь вийшов з-під варти
Ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь. Фото: dev.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Стало відомо, що ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відпустили з-під варти. За колишнього посадовця внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.  

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

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За Щиголя внесли заставу, і він вийшов з-під варти

Зазначається, що за колишнього голову Держспецзвʼязку Юрія Щиголя внесли заставу в розмірі 25 млн грн. Це дало можливість експосадовцю вийти з-під варти. Проте на Щиголя наклали зобов'язання носити електронний браслет. Наразі достеменно невідомо, хто вніс таку суму застави за ексочільника Держспецзвʼязку.

Повідомлення про внесення застави за Щиголя
Повідомлення про внесення застави за Щиголя. Фото: скриншот допису Новікова

"За колишнього голову Держспецзвʼязку Юрія Щиголя внесли 25 млн грн, і він вийшов з-під варти. Хто вніс кошти — невідомо. На нього поклали низку обовʼязків: здати паспорти, носити браслет тощо", — написав Олег Новіков.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю. Його взяли під варту. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов.

Нещодавно детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.

Службові особи, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн.

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