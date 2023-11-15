У Тернополі слідчі з'ясували ймовірну причину смерті хлопчика під час лікування зубів

Лікування зубів у дитини. Ілюстративне фото: сайт клініки "Веселка"

У місті Тернопіль помер малолітній хлопчик під час того, як йому лікували зуби у державній лікарні. У прокуратурі з'ясували, що саме могло стати причиною смерті дитини.

Про це йдеться на сайті пресслужби Тернопільської обласної прокуратури.

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Як померла дитина

Прокурори встановили, що 13 листопада 2023 року у комунальній лікарні Тернополя лікували зуби малолітньому хлопчику під дією загального наркозу.

Проте через те, що почав падати кров’яний тиск під час операції, хлопчика було доставлено в реанімацію, де він помер. Дитині був 1 рік та 10 місяців.

Можлива причина смерті хлопчика

"За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті — гостра легенево-серцева недостатність. Правоохоронці вживають вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи", — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, дитину привезла мама в державну лікарню, аби прибрати карієс із зубів. Через те, що дитина була малолітньою, лікарі сказали, що потрібно робити такі процедури під наркозом.

Нагадаємо, у смт Іларіоново Дніпропетровської області знайшли чотирирічного хлопчика, який зник вдень 13 листопада. Дитину знайшли мертвою у колодязі.