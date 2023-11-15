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В Тернополе следователи выяснили вероятную причину смерти мальчика во время лечения зубов

15 ноября 2023 15:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Тернополе следователи выяснили вероятную причину смерти мальчика во время лечения зубов
Лечение зубов у ребенка. Иллюстративное фото: сайт клиники "Радуга"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В городе Тернополь умер малолетний мальчик во время того, как ему лечили зубы в государственной больнице. В прокуратуре выяснили, что именно могло стать причиной смерти ребенка.

Об этом говорится на сайте пресс-службы Тернопольской областной прокуратуры.

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Как умер ребенок

Прокуроры установили, что 13 ноября 2023 в коммунальной больнице Тернополя лечили зубы малолетнему мальчику под действием общего наркоза.

Однако из-за того, что начало падать кровяное давление во время операции, мальчик был доставлен в реанимацию, где он скончался. Ребенку был 1 год и 10 месяцев.

Возможная причина смерти мальчика

"По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти — острая легочно-сердечная недостаточность. Правоохранители принимают исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств дела", — говорится в сообщении.

Как стало известно, ребенка привезла мама в государственную больницу, чтобы убрать кариес из зубов. Из-за того, что ребенок был малолетним, врачи сказали, что нужно делать такие процедуры под наркозом.

Напомним, в пгт Илларионово Днепропетровской области нашли четырехлетнего мальчика, который пропал днем 13 ноября. Ребенка нашли мертвым в колодце.

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