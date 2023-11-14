На Дніпропетровщині знайшли зниклого чотирирічного хлопчика — що з дитиною

Місце загибелі хлопчика. Фото: Нацполіція

У смт Іларіоново Дніпропетровської області знайшли чотирирічного хлопчика, який зник вдень 13 листопада. Дитину знайшли мертвим у колодязі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Що відомо про зникнення дитини

Правоохоронці розповіли, що вчора близько 14:20 у смт Іларіоново Синельниківського району Дніпропетровської області зник чотирирічний хлопчик. Поліцейські та місцеві жителі одразу почали шукати дитину разом з кінологами та собакою, проте знайшли вже наступного дня мертвим у колодязі.

Колодязь, куди впав хлопчик. Фото: Нацполіція

Журналісти "Дніпро оперативний" уточнили, що тіло хлопчика знайшли у біля магазину — за 10 метрів від місця, де його бачили востаннє.

"Для з'ясування всіх обставин слідчо-оперативна група Синельниківського РУП та співробітники криміналістичної лабораторії проводять ретельний огляд місця події та збирають речові докази. Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направлять на проведення судово-медичної експертизи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті у ДТП загинула півторарічна дівчинка. Це сталося під час того, як її мати, яка була в алкогольному сп'янінні, відволіклась.