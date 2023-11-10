Мати була п'яна — на Закарпатті у ДТП загинула маленька дівчинка

Дівчинка вибігає на дорогу через недбалість матері. Фото: Поліція Закарпатської області

У Закарпатській області внаслідок ДТП загинула півторарічна дівчинка під час того, як її мати, яка була в алкогольному сп'янінні, відволіклась. Сталося це вчора, 9 листопада, у селищі Ясіня Рахівського району.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Закарпатської області.

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Подробиці ДТП

Як стало відомо, аварія трапилась о 16:20. Водій вантажівки "Урал", житель села Чорна Тиса, наїхав на малолітню дитину.

"Правоохоронці опитали очевидців, переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева мешканка зі своєю півторарічною дитиною. Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною, дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки", — йдеться у повідомленні.

Вантажівка "Урал", водій якої збив дитину. Фото: Поліція Закарпатської області

Дитину з місця ДТП шпиталізували до реанімації місцевої лікарні, проте від отриманих травм вона померла.

Зазначається, що чоловік за кермом був у тверезому стані. Наразі його затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Місце ДТП на Закарпатті. Фото: Поліція Закарпатської області

Покарання для матері дитини

Крім того, поліцейські перевірили маму загиблої дівчинки, у її крові зафіксували 1,7 проміле алкоголю.

"Встановлено, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки", — додали у пресслужбі.

Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Деснянському районі Києва ввечері 6 листопада трапилася ДТП. 66-річйний водій збив військову, зараз вона перебуває в лікарні.