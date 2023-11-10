Масштабна ДТП на Полтавщині — зіткнулося 10 авто

Зіткнення авто через негоду на Полтавщині. Фото: Головне управління Нацполіції в Полтавській області

На Полтавщині через сильний туман сталася масштабна ДТП на трасі М 03 Київ — Харків поблизу Решетилівки. Зіткнулося близько 10 авто. Внаслідок аварії є загиблий.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.

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Масштабна ДТП на Полтавщині

Сьогодні, 10 листопада, близько 7-ї години неподалік села Шевченки Мачухівської громади сталася аварія. На автодорозі зіткнулися два легкових автомобілі — "ВАЗ" та Honda Accord.

Внаслідок аварії на місці загинув 24-річний водій автомобіля "ВАЗ". Рятувальники деблокували тіло чоловіка з автівки.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП. Головним управлінням Нацполіції у Полтавській області вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Розбите авто внаслідок ДТП на Полтавщині. Фото: Головне управління Нацполіції в Полтавській області

Нагадаємо, внаслідок ДТП в Україні на блокпостах загинуло 11 службовців за час повномасштабної війни в Україні. Серед них також були поліцейські та військові.

Також дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві, на Берестейському проспекті, 8 листопада. Там зіткнулися два маршрутні автобуси, внаслідок чого зазнали поранень сім людей.