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Масштабна ДТП на Полтавщині — зіткнулося 10 авто

10 листопада 2023 11:06
оновлено: 11:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Масштабна ДТП на Полтавщині — зіткнулося 10 авто
Зіткнення авто через негоду на Полтавщині. Фото: Головне управління Нацполіції в Полтавській області
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Полтавщині через сильний туман сталася масштабна ДТП на трасі М 03 Київ — Харків поблизу Решетилівки. Зіткнулося близько 10 авто. Внаслідок аварії є загиблий.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.

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Масштабна ДТП на Полтавщині

Сьогодні, 10 листопада, близько 7-ї години неподалік села Шевченки Мачухівської громади сталася аварія. На автодорозі зіткнулися два легкових автомобілі — "ВАЗ" та Honda Accord.

Внаслідок аварії на місці загинув 24-річний водій автомобіля "ВАЗ". Рятувальники деблокували тіло чоловіка з автівки.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП. Головним управлінням Нацполіції у Полтавській області вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Розбите авто внаслідок ДТП на Полтавщині
Розбите авто внаслідок ДТП на Полтавщині. Фото: Головне управління Нацполіції в Полтавській області

Нагадаємо, внаслідок ДТП в Україні на блокпостах загинуло 11 службовців за час повномасштабної війни в Україні. Серед них також були поліцейські та військові.

Також дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві, на Берестейському проспекті, 8 листопада. Там зіткнулися два маршрутні автобуси, внаслідок чого зазнали поранень сім людей.

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