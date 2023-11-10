Масштабное ДТП в Полтавской области — столкнулись почти 10 авто

Столкновение авто из-за непогоды в Полтавской области. Фото: Главное управление Нацполиции в Полтавской области

На Полтавщине из-за сильного тумана произошло масштабное ДТП на трассе М 03 Киев — Харьков возле Решетиловки. Столкнулись около 10 автомобилей. В результате аварии есть погибший.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Полтавской области.

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Масштабное ДТП в Полтавской области

Сегодня, 10 ноября, около семи часов недалеко от села Шевченки Мачуховской громады произошла авария. На автодороге столкнулись два легковых автомобиля — "ВАЗ" и Honda Accord.

В результате аварии на месте погиб 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ". Спасатели деблокировали тело мужчины из автомобиля.

Правоохранители устанавливают причины ДТП. Главным управлением Нацполиции в Полтавской области решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Разбитое авто в результате ДТП в Полтавской области. Фото: Главное управление Нацполиции в Полтавской области

Напомним, в результате ДТП в Украине на блокпостах погибли 11 служащих за время полномасштабной войны в Украине. Среди них также полицейские и военные.

Также дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве, на Берестейском проспекте, 8 ноября. Там столкнулись два маршрутных автобуса, в результате чего получили ранения семь человек.